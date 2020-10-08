Регулярный приём аспирина повышает риск развития рака

Австралийские учёные из Университета Монаша в Мельбурне провели исследование, в результате которого выяснили, что приём препарата в небольших дозах повышает рост и развитие онкологических заболеваний у людей пожилого возраста.

В исследовании приняли участие 2400 жителей США и 16 тыс. жителей Австралии. Средний возраст участников исследования составил более 65 лет.

В течение пяти лет участники первой группы принимали аспирин. В итоге у 981 человека был диагностирован рак. Участникам второй группы давали плацебо. В ней рак выявили у 952 человек.

Приём аспирина не повлиял на развитии рака, но он оказывает влияние на образование метастаз.

Аспирин повышает риск летального исхода пациентов с 3-4 стадиями рака. По словам учёных, аспирин способен подавлять иммунные, воспалительные и противоопухолевые реакции.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн перечислил факторы, которые повышают риск развития онкологических заболеваний.