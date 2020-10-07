Эксперт предупредила о росте неквалифицированной медпомощи детям с ДЦП

Сегодня в России сфера реабилитации людей, страдающих детским церебральным параличом, активно развивается. Но в последнее время участились случаи, когда медицинскую помощь оказывают специалисты, которые не обладают соответствующим уровнем квалификации.

Об этом в интервью "Радио 1" сообщила руководитель детского реабилитационного центра и благотворительного фонда помощи детям "Солнце моё" Светлана Алентьева.

"Число детей с ДЦП увеличивается с каждым годом. Развивается и помощь. Это хорошо, но также возникает и много непроверенного. То есть появилось много современных методов реабилитации, многие клиники используют лучшие западные практики. Всё это, с одной стороны, доступно сейчас нашим родителям. С другой стороны, одновременно с доступностью, не все специалисты сертифицированы, не все имеют право работать с детьми. Поэтому очень важно, чтобы, выбирая метод реабилитации, семья не просто ориентировалась на чужие отзывы, а всегда проверяла, с кем она работает. Насколько специалисты сертифицированы, есть ли они в реестрах. Потому что по любой методике публикуются списки всех, кто имеет право её практиковать, и каков уровень у каждого специалиста", — пояснила эксперт.

Также Алентьева сообщила, что специалисты государственных центров реабилитации оказывают медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне, но там мало занятий.

"Но в бесплатных государственных центрах каждому ребёнку положена одна реабилитация в год. Этого мало. Так как ДЦП не лечится, реабилитация здесь — это регулярная поддерживающая работа, постоянная система занятий", — сообщила собеседница "Радио 1" .

Кроме того, по словам Алентьевой, в нашей стране не разработан чёткий план действий для семей, которые столкнулись с ДЦП. Это повышает риск того, что некоторые родители детей с этим заболеванием обращаются к неквалифицированным специалистам.