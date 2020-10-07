Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Более половины россиян недовольны качеством колбасы
Стали известны все полуфиналистки "Ролан Гаррос"
Жительница Владикавказа обманула женщину на полмиллиона рублей
Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом
Глава Камчатки обещал рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов
Шведы назвали стартовый состав на матч с Россией
В Красноярском крае местные жители украли 27 тонн удобрений
Сергей Миронов предложил дать врачам статус госслужащих
Уткин назвал Евсеева главным претендентом на пост тренера "Локомотива"

Эксперт предупредила о росте неквалифицированной медпомощи детям с ДЦП

Сегодня в России сфера реабилитации людей, страдающих детским церебральным параличом, активно развивается. Но в последнее время участились случаи, когда медицинскую помощь оказывают специалисты, которые не обладают соответствующим уровнем квалификации.

Эксперт предупредила о росте неквалифицированной медпомощи детям с ДЦП

Об этом в интервью "Радио 1" сообщила руководитель детского реабилитационного центра и благотворительного фонда помощи детям "Солнце моё" Светлана Алентьева.

"Число детей с ДЦП увеличивается с каждым годом. Развивается и помощь. Это хорошо, но также возникает и много непроверенного. То есть появилось много современных методов реабилитации, многие клиники используют лучшие западные практики. Всё это, с одной стороны, доступно сейчас нашим родителям. С другой стороны, одновременно с доступностью, не все специалисты сертифицированы, не все имеют право работать с детьми.

Поэтому очень важно, чтобы, выбирая метод реабилитации, семья не просто ориентировалась на чужие отзывы, а всегда проверяла, с кем она работает. Насколько специалисты сертифицированы, есть ли они в реестрах. Потому что по любой методике публикуются списки всех, кто имеет право её практиковать, и каков уровень у каждого специалиста", — пояснила эксперт.

Также Алентьева сообщила, что специалисты государственных центров реабилитации оказывают медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне, но там мало занятий.

"Но в бесплатных государственных центрах каждому ребёнку положена одна реабилитация в год. Этого мало. Так как ДЦП не лечится, реабилитация здесь — это регулярная поддерживающая работа, постоянная система занятий", — сообщила собеседница "Радио 1" .

Кроме того, по словам Алентьевой, в нашей стране не разработан чёткий план действий для семей, которые столкнулись с ДЦП. Это повышает риск того, что некоторые родители детей с этим заболеванием обращаются к неквалифицированным специалистам.

Последние материалы
Масло шиповника поможет остановить облысение
Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом
Глава Камчатки обещал рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов
Шведы назвали стартовый состав на матч с Россией
В Красноярском крае местные жители украли 27 тонн удобрений
Сергей Миронов предложил дать врачам статус госслужащих
Уткин назвал Евсеева главным претендентом на пост тренера "Локомотива"
Эндокринолог перечислила продукты, полезные при приёме антибиотиков
Принц Гарри и Меган Маркл точно решили, кем будет их сын
Семена тмина помогают снизить холестерин и сахар в крови
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Какие меры нового карантина обсуждают власти России

Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?

Какие меры нового карантина обсуждают власти России
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
Тихановская: Лукашенко начал путаться
Новости спорта
Исинбаеву высмеяли после выступления перед Путиным
Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова
Комментарии
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Прогнозы Stratfor: что "добьет" Россию до конца 2020 года
Чего точно не будет с выборами в России в ближайшем будущем
Польша требует с "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
Щитовидная железа: профилактика и лечение
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Военнослужащего и его брата задержали за госизмену
Алмаз Усувалиев рассказал о госперевороте в Киргизии
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Почему Армения отходит от России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников