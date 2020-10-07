Масло шиповника поможет остановить облысение

В мире есть огромное количество средств от облысения, но не все из них являются безопасными и эффективными.

Исключение составляет масло шиповника — лучшее природное средство для активизации роста волос на голове, сообщает портал "НьюИнформ".

Учёные провели исследование, которое показало, что масло шиповника действительно способно остановить процесс выпадения волос. Кроме того, оно способствует и росту волос.

В чём секрет масла шиповника?

Дело в том, что это средство отличается своим особенным воздействием на кожу головы. Об этом уже давно известно народной медицине.

По словам специалистов, рост волос зависит от здоровья их корней, которые укрепляются в результате воздействия полезных веществ из состава масла шиповника. В частности, речь идёт о ликопине, витамине С и жирных кислотах.

Средства на основе шиповника полезны как для кожи головы, так и для кожи в целом.