В мире есть огромное количество средств от облысения, но не все из них являются безопасными и эффективными.
Исключение составляет масло шиповника — лучшее природное средство для активизации роста волос на голове, сообщает портал "НьюИнформ".
Учёные провели исследование, которое показало, что масло шиповника действительно способно остановить процесс выпадения волос. Кроме того, оно способствует и росту волос.
Дело в том, что это средство отличается своим особенным воздействием на кожу головы. Об этом уже давно известно народной медицине.
По словам специалистов, рост волос зависит от здоровья их корней, которые укрепляются в результате воздействия полезных веществ из состава масла шиповника. В частности, речь идёт о ликопине, витамине С и жирных кислотах.
Средства на основе шиповника полезны как для кожи головы, так и для кожи в целом.
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