Эндокринолог перечислила продукты, полезные при приёме антибиотиков

В первую очередь нужно пить много воды, не менее 1,5 литров в день, так как вода является лучшим детоксикантом.

На время приёма антибиотиков следует отказаться от употребления сладких фруктов, например, бананов.

Также следует исключить из рациона тяжёлую пищу, чтобы не перегружать желудок, печень и расстроенный кишечник. Кроме того, не стоит есть лук и чеснок.

На время приёма антибиотиков следует употреблять продукты, в состав которых входить метионин, который содержится в морепродуктах, сырах, яйцах, орехах, индейке, курице, в мясе цыплят, говядине и баранине.

Также это вещество входит в состав яичного порошка и крупы.

Для нормализации микрофлоры кишечника следует употреблять натуральные кисломолочные продукты.

Кроме того, в рационе должно быть достаточное количество овощей.

Ранее врач Ольга Малиновская рассказала о том, чем опасен неправильный приём антибиотиков.