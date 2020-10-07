Семена тмина помогают снизить холестерин и сахар в крови

Специи считаются самыми древними продуктами, которые начали использовать люди. Ещё представителям древних цивилизаций было известно о целебных свойствах некоторых из них.

Учёные до сих пор находят новые свойства у хорошо известных растений. К их числу относится тмин. Его получают из сушёных семян Cuminium cyminum семейства петрушки.

О полезных свойствах тмина для здоровья стало известно совсем недавно. Учёные выяснили, что эта специя является настоящим суперпродуктом, который может использоваться в лечении различных заболеваний, в том числе диабета и бактериальных инфекций.

Метанольный экстракт семян тмина способствует снижению уровня сахара в крови. По эффективности его можно сравнить с глибуридом, который сегодня используется при лечении сахарного диабета второго типа, сообщает BloodSugarNews.

Кроме того, тмин доказал свою эффективность при борьбе с окислительным стрессом, конечными продуктами гликирования в организме, снижением уровня "плохого" холестерина.

Также тмин улучшает здоровье кишечника и помогает предотвратить свертывание крови и развитие тромбоза.