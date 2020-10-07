Диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно есть творог

Врач-диетолог Марият Мухина в интервью радио Sputnik рассказала, как нужно правильно употреблять творог.

Так, взрослым людям этот продукт лучше есть утром, потому как он задерживает жидкость в организме. А вот женщинам, которые кормят ребёнка грудью и детям этот продукт лучше употреблять вечером.

"Творог с зеленью — продукт с большей пищевой ценностью, потому что ещё присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же даёт плюсы для творога. А если там перец или соль — будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной — это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", — пояснила специалист.

Диетолог не рекомендует добавлять в творог сахар, так как из-за этого он становится более калорийным, что приводит к нарушению углеводного обмена.

Кроме того, предпочтение необходимо отдавать натуральному продукту.