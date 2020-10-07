Врач-диетолог Марият Мухина в интервью радио Sputnik рассказала, как нужно правильно употреблять творог.
Так, взрослым людям этот продукт лучше есть утром, потому как он задерживает жидкость в организме. А вот женщинам, которые кормят ребёнка грудью и детям этот продукт лучше употреблять вечером.
"Творог с зеленью — продукт с большей пищевой ценностью, потому что ещё присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же даёт плюсы для творога. А если там перец или соль — будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной — это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", — пояснила специалист.
Диетолог не рекомендует добавлять в творог сахар, так как из-за этого он становится более калорийным, что приводит к нарушению углеводного обмена.
Кроме того, предпочтение необходимо отдавать натуральному продукту.
"Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йод. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым резким запахом", — добавила Мухина.
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