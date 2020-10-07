Малышева назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как можно вылечить COVID-19 в домашних условиях. На своей странице в Instagram она объяснила, какие показатели нужно отслеживать людям, заразившимся коронавирусом.

В случае появления одышки, которая возникает в состоянии покоя и даже при лёгкой нагрузке, а также при повышении температуры до 38,3 градусов и выше, следует вызвать врача.

Также поводом для обращения за медицинской помощью является низкое насыщение крови кислородом (менее 94%).

Елена Малышева советует пить больше воды, для снижения температуры принимать парацетамол, а также витамин D.

"Низкий уровень витамина D связан с повышенной смертностью от COVID", — объяснила ведущая.

COVID-19 повышает риск развития тромбоза, поэтому людям, которые находятся в группе риска, необходимо проконсультироваться с врачом и в случае необходимости принимать антикоагулянты — препараты, уменьшающие свёртываемость крови.

Малышева подчеркнула, что противовирусные препараты можно принимать только при назначении врача. Кроме того, она напомнила: антибиотики не лечат коронавирусную инфекцию, их выписывают только при бактериальных осложнениях.