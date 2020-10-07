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Малышева назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома

 
 
 
 
 
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Как лечить КОВИД дома🏠? 🧐 За какими симптомами и показателями следить дома🏠🧐 1️⃣ ‼️ Одышка😤. Если одышка мешает говорить🗣, появляется в покое или при легкой нагрузке - это повод обратиться к врачу👨🏻‍⚕️. 2️⃣ ‼️ Повышенная температура 🤒. Температура выше 38.3℃/100℉ - считается высокой. Если температура постоянно выше🌡 и не контролируется препаратами💊 - обратитесь к врачу👩‍⚕️. 3️⃣ ‼️ Кислород крови🩸. Купите пульс оксиметр, чтобы измерять насыщение крови кислородом. Если значения меньше 9️⃣4️⃣% -  обратитесь к врачу. Что принимать дома🏠💊 1️⃣ Вода💧. В день нужно выпивать 2️⃣ литра или 8️⃣ стаканов воды🚰. 2️⃣ Парацетамол💊 для снижения температуры🤒. 3️⃣ Витамин Д 1000 МЕ 🦴. Низкий уровень витамина Д связан с повышенной смертностью от КОВИД 🦠. 4️⃣ Антикоагулянт🩸(разжижитель крови). КОВИД повышает риск тромбоза. Спросите у своего врача, повышен ли у вас риск, и нужно ли вам пить антикоагулянт во время болезни 🤧 5️⃣ Противовирусный препарат при необходимости назначает ТОЛЬКО врач. ‼️‼️‼️АНТИБИОТИКИ НЕ ЛЕЧАТ КОВИД19. ИХ НАЗНАЧАЮТ ТОЛЬКО ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ‼️‼️‼️‼️‼️

Малышева назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)6 Окт 2020 в 9:05 PDT

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как можно вылечить COVID-19 в домашних условиях. На своей странице в Instagram она объяснила, какие показатели нужно отслеживать людям, заразившимся коронавирусом.

В случае появления одышки, которая возникает в состоянии покоя и даже при лёгкой нагрузке, а также при повышении температуры до 38,3 градусов и выше, следует вызвать врача.

Также поводом для обращения за медицинской помощью является низкое насыщение крови кислородом (менее 94%).

Елена Малышева советует пить больше воды, для снижения температуры принимать парацетамол, а также витамин D.

"Низкий уровень витамина D связан с повышенной смертностью от COVID", — объяснила ведущая.

COVID-19 повышает риск развития тромбоза, поэтому людям, которые находятся в группе риска, необходимо проконсультироваться с врачом и в случае необходимости принимать антикоагулянты — препараты, уменьшающие свёртываемость крови.

Малышева подчеркнула, что противовирусные препараты можно принимать только при назначении врача. Кроме того, она напомнила: антибиотики не лечат коронавирусную инфекцию, их выписывают только при бактериальных осложнениях.

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