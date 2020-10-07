Биологи сообщили о распространении нового штамма скарлатины

Международная группа биологов провела исследование, которое показало, что зафиксированные в Австралии и Великобритании вспышки скарлатины были спровоцированы распространением нового штамма стрептококка группы А, сообщает РИА Новости.

Скарлатина представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое гемолитическим стрептококком группы А. До 50-х гг. XX века это болезнь была одной из главных причин детской смертности во всём мире.

В 40-е гг. были созданы антибиотики, что позволило справиться с данным заболеванием. Однако в 2014 году специалисты зафиксировали вспышку скарлатины в Великобритании, а потом в Австралии.

Исследование показало, что вспышки заболевание были вызваны новым штаммом стрептококка группы А.