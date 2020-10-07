Международная группа биологов провела исследование, которое показало, что зафиксированные в Австралии и Великобритании вспышки скарлатины были спровоцированы распространением нового штамма стрептококка группы А, сообщает РИА Новости.
Скарлатина представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое гемолитическим стрептококком группы А. До 50-х гг. XX века это болезнь была одной из главных причин детской смертности во всём мире.
В 40-е гг. были созданы антибиотики, что позволило справиться с данным заболеванием. Однако в 2014 году специалисты зафиксировали вспышку скарлатины в Великобритании, а потом в Австралии.
Исследование показало, что вспышки заболевание были вызваны новым штаммом стрептококка группы А.
"Новый штамм демонстрирует более высокую вирулентность благодаря независимой настройке генов. Речь идет о горизонтальном переносе генов, который есть у некоторых микробов. Необходимо в срочном порядке создать лекарства для борьбы со скарлатиной нового типа, потому что заболевание может распространиться по всему миру, когда будут сняты ограничения, связанные с пандемией COVID-19", — сообщили учёные.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?