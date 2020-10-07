Японские учёные утверждают, что у большинства малышей готовые смеси на основе коровьего молока провоцируют развитие астмы. Выводы специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева.

"Этот вопрос нужно ещё изучить, потому что утверждать, что только кормление смесью может спровоцировать развитие астмы, — неверно. Почему? Нужно проводить мультифакторное исследование.

На ребёнка в период роста и развития влияет масса факторов. Важно знать, сколько детей принимали участие в исследовании, из каких семей, с какой наследственностью, какой смесью их кормили. Может быть, в одной группе было больше детей, у которых наследственность отягощена по астме и аллергии.

Российские учёные не заявляют о том, что характер вскармливания влияет на развитие у детей бронхиальной астмы.

Но нужно отметить, что грудное молоко, конечно, гораздо полезнее для ребёнка, чем любая смесь", — пояснила эксперт "Правде.Ру".