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Морковь снижает риск развития онкологических заболеваний

Учёные провели исследование и пришли к выводу, что употребление в пищу некоторых продуктов способно защитить организм от развития хронических заболеваний. Но самым полезным является овощ, который, по словам учёных, является "ключом к долголетию".

Морковь снижает риск развития онкологических заболеваний

Самой частой причиной преждевременной смерти являются онкологические заболевания. Защитить себя от развития опасной болезни поможет морковь.

Исследование показало, что в этом овощ содержит огромное количество полезных веществ, которые снижают риск развития онкологии на 26%. Речь идет о раке простаты, легких и желудка.

На продолжительность жизни человека влияет состояние таких органов, как сердце и мозг и кишечник. Если не следить за микрофлорой кишечника, то употребление моркови не повлияет на долголетие.

Ранее "Правда.Ру" писала о пользе моркови для организма.

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