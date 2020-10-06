Невролог Ринат Богданов перечислил неочевидные признаки инсульта

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал о том, какие признаки могут указывать на приближение инсульта. Одним из таких факторов является снижение зрения, сообщает издание "Аргументы и Факты".

К самым распространённым симптомам инсульта относятся нарушение в речи и движений. Но есть и неочевидные признаки, которые также указывают на развитие в мозге опасных патологий.

"К таким признакам относится резкое ухудшение зрения, частые головокружения, неустойчивость положения тела и внезапное ухудшение памяти", — поделился невролог.

Специалист также пояснил, что даже кратковременные проявления могут говорить о нарушениях.

Если симптомы исчезли, это ещё не говорит о том, что проблема больше не вернётся. Нужно в любом случае обратиться к врачу.

Спасти человека от инсульта помет своевременная медицинская помощь.

Бывает, что во время инсульта у больного нет никаких симптомов. Он может просто внезапно почувствовать, что не может управлять рукой или ногой.