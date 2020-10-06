В Британии открыли новый способ омоложения мозга

Учёные из Британии открыли новый способ, который поможет предотвратить процесс старения мозга.

Специалисты провели исследование, которое показало, что решить данную проблему поможет трансплантация бактерий из кишечника, сообщает Nature Immunology.

Сотрудники из Университета Восточной Англии, Университета Флоренции и Института Квадрам в Великобритании провели эксперименты на грызунах. Они пересадили фекальные массы от взрослых особей молодым животным.

В результате показатели молодых мышей изменились по нескольким показателям: исказились когнитивные функции и долговременная память.

Учёные предположили, что сделали научное открытие, так как если провести обратный эксперимент, то есть пересадить фекалии от молодых доноров взрослым особям, произойдут благоприятные возрастные изменения, сообщает "Инфореактор".

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