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Эксперты раскрыли важность употребления белковой пищи

Эксперты раскрыли важность белкового питания. Но при этом нужно помнить о том, что исключительно белковый рацион вреден для здоровья.

Эксперты раскрыли важность употребления белковой пищи

Белок является протеином, в состав которого входят аминокислоты, соединенные пептидной связью. Источником белка являются такие продукты, как мясо, рыба, орехи, фрукты и ягоды. Белок не вырабатывается в организме, поэтому очень важно, чтобы организм получал его из пищи.

В процессе распада белка образуются определённые компоненты, которые могут быть опасны для почек, поэтому белковый рацион нельзя назвать здоровым.

Таким образом, учёные отметили, что белок полезен и важен, но не стоит злоупотреблять им, чтобы не спровоцировать негативные последствия для здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетологи опровергли пользу повышенного потребления белка.

 

 

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