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Екатерина Сорока перечислила причины хруста в коленях

Многих людей беспокоит хруст в коленях. С данной проблемой сталкиваются как пожилые, так и молодые люди.

Екатерина Сорока перечислила причины хруста в коленях

Диетолог, семейный врач и доктор интегративной медицины Екатерина Сорока в интервью изданию "Слово и Дело" рассказала, в каких случаях хруст в коленях может говорить о патологии.

Прилегающие друг к другу суставные поверхности смазываются особой внутрисуставной жидкостью — синовиальной. Благодаря ей обеспечивается плавное скольжение, так она способствует амортизации и защите суставов.

Из-за изменений качества и состава синовиальной жидкости суставы могут хрустеть.

"Причины хруста в коленях могут быть самыми разными. Например, дело может быть в нарушении метаболизма или гормональных сбоях. Хруст может быть итогом нарушения питания, или он может появляться у женщин после менопаузы. Другая распространенная причина — лишний вес, который создает повышенную нагрузку на суставы. Или дело может быть в плоскостопии или вальгусной деформации", — пояснила врач.

Екатерина Сорока отметила, что следует различать хруст в суставах, связанный с какой-то травмой или болезнью, и хруст из-за обычных физиологических причин.

Так, при активном движении сустава в нём могут образоваться пузырьки воздуха, которые и создают потрескивающий звук.

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