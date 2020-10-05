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Владимир Файнзильберг раскрыл психологические особенности левшей

Учёные провели масштабное исследование более 1,5 миллиона человек и в результате выяснили, что человек становится левшой или правшой в силу своей генетической предрасположенности. У левшей выявили 41 ген, которых нет у правшей.

Владимир Файнзильберг раскрыл психологические особенности левшей

О том, как это отражается на психике леворуких людей, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"У левшей, в отличие от правшей два центра речи, поэтому можно предположить, что у них есть определённые особенности в развитии. Хотя я должен сказать, что это не всегда проявляется. Это не только зависит от окружения, а зависит ещё и от того, пытаются их переучить на праворукость или нет.

Чем уникален левша?

Мы знаем, что у правшей правое полушарие отвечает за эмоции, за восприятие цвета, музыки, то есть попросту говоря, правое полушарие отвечает за гуманитарные способности, а левое — за точные науки, за восприятие цифр, за физику, за физические аспекты. Таким образом, левое — это логическое полушарие, а правое — гуманитарное.

Но у левшей происходит некое смешение, у них работают оба полушария одинаково, и тогда, конечно, они могут быть более гармоничными, воспринимать искусство, эмоции с математическими способностями. То есть получается, что левша — следующая ступень развития.

Левши составляют 10% населения.

По статистике, у левшей психические отклонения встречаются несколько чаще, чем у праворуких. Это было доказано в ходе многих исследований, проводившихся в нескольких университетах мира.

Известно, что полушария доминируют крест-накрест, поэтому у левшей преобладает правое полушарие, то есть отвечающее за восприятие эмоций. Такие люди более эмоционально реагируют на те трудности, которые могут происходить в жизни.

Леворукие более артистичны, они могут построить карьеру в искусстве, в шоу-бизнесе, в музыке, в пограничных профессиях — журналистике, сфере информационных технологий. Праворукие люди — это математики, физики, то есть представители точных наук", — пояснил эксперт "Правде.Ру".﻿

Ранее "Правда.Ру" рассказала: здоровый ребёнок — нормальный левша.﻿

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