На фоне обострения ситуации с коронавирусом в России не будет дефицита индивидуальных средств защиты.

С таким заявлением выступил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

"Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того — рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен. В различных регионах оно происходит по-разному. Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за 5, и за 10 рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже", — пояснил чиновник.