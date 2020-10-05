Джорджия Карлтон из США уже к окончанию школы весила более 130 килограммов. Лишний вес сопровождал девушку всю её жизнь, однако после поездки в Диснейленд она твёрдо решила похудеть.
Женщина начала с малого и погрузилась в изучение теории. Придерживаясь правильного питания, ей удалось начать терять лишний вес. Затем Карлтон подключила физические нагрузки и начала преображаться на глазах.
"Вы можете начать с малого. Я говорю людям: если хотите увеличить физическую активность, просто решите, что будете в течение двух недель по пять минут в день ходить вокруг своего квартала. Хотите заняться питанием — просто решите, что будете две недели вместо обеда есть большой полезный салат", — советует женщина.
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