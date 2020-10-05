Сбросившая 55 килограммов женщина дала совет желающим похудеть

Джорджия Карлтон из США уже к окончанию школы весила более 130 килограммов. Лишний вес сопровождал девушку всю её жизнь, однако после поездки в Диснейленд она твёрдо решила похудеть.

Женщина начала с малого и погрузилась в изучение теории. Придерживаясь правильного питания, ей удалось начать терять лишний вес. Затем Карлтон подключила физические нагрузки и начала преображаться на глазах.