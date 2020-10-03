Весной следующего года может произойти очередной "всплеск" заболеваемости коронавирусом.

Такой прогноз сделал профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

"Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост заболевших и сколько будет тяжёлых случаев. Насчёт тяжёлых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет", — пояснил эксперт.