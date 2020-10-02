Китайские учёные совместно с американскими коллегами пришли к выводу, что натуральный фермент каталаза может эффективно справляться с симптомами COVID-19. О том, какие существуют натуральные средства для профилактики коронавируса, в интервью "Правде.Ру" прокомментировал генетик Юрий Симаков.

"Каталаза — это фермент, который присутствует у всех, его все употребляют.

Многие употребляют лимон с водой, так как он содержит витамин С. Все ферменты разные. Много ферментов содержится в хрене, например. Его можно употреблять в качестве приправы.

Важно укреплять иммунитет, поэтому нужно, чтобы питание было полноценным.

Уже давно доказано, что на вирусы витамин С действует отрицательно, то есть он подавляет их жизнедеятельность, поэтому употребление продуктов с содержанием витамина С способствует тому, чтобы не развился коронавирус.

Болгарский перец содержит больше витамина С, чем лимон. В лимоне его не так уж и много", — пояснил эксперт "Правде.Ру" важность отбора продуктов.