Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Сергей Шептунов оценил разработанную в США роботкань
Калининградка хранила в гараже свыше 2000 литров нелегального алкоголя
Мария Захарова: "Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС"
В Ульяновске трое молодых людей продавали наркотики через интернет
Вера Лагутенкова: "Леонардо да Винчи был художником-экспериментатором"
В Анапе мужчина поджёг магазин и дом местной жительницы
Дальняя авиация совершила плановые полёты в Мурманской области
Евгению Пригожину польстила высокая оценка его личности со стороны США
В Карелии пенсионерка фиктивно трудоустроила четырёх мигрантов

Юрий Симаков: "Витамин C подавляет жизнедеятельность вирусов"

Китайские учёные совместно с американскими коллегами пришли к выводу, что натуральный фермент каталаза может эффективно справляться с симптомами COVID-19. О том, какие существуют натуральные средства для профилактики коронавируса, в интервью "Правде.Ру" прокомментировал генетик Юрий Симаков.

Юрий Симаков: "Витамин C подавляет жизнедеятельность вирусов"

"Каталаза — это фермент, который присутствует у всех, его все употребляют.

Многие употребляют лимон с водой, так как он содержит витамин С. Все ферменты разные. Много ферментов содержится в хрене, например. Его можно употреблять в качестве приправы.

Важно укреплять иммунитет, поэтому нужно, чтобы питание было полноценным.

Уже давно доказано, что на вирусы витамин С действует отрицательно, то есть он подавляет их жизнедеятельность, поэтому употребление продуктов с содержанием витамина С способствует тому, чтобы не развился коронавирус.

Болгарский перец содержит больше витамина С, чем лимон. В лимоне его не так уж и много", — пояснил эксперт "Правде.Ру" важность отбора продуктов.

Последние материалы
Юрий Симаков: "Витамин C подавляет жизнедеятельность вирусов"
Мария Захарова: "Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС"
В Ульяновске трое молодых людей продавали наркотики через интернет
Вера Лагутенкова: "Леонардо да Винчи был художником-экспериментатором"
В Анапе мужчина поджёг магазин и дом местной жительницы
Первые дни войны в Нагорном Карабахе
Дальняя авиация совершила плановые полёты в Мурманской области
Евгению Пригожину польстила высокая оценка его личности со стороны США
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Осенний волосопад: причины сезонного выпадения волос
Популярное
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Новости Европы
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Новости Украины
Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты
Власть
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров
Комментарии
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников