Елена Малышева перечислила продукты, снижающие риск развития рака груди

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала о продуктах, употребление которых поможет снизить риск развития рака груди.

Соведущий Малышевой Дмитрий Шубин отметил, что данный вид рака находится на первом месте в мире по числу смертельных исходов.

В современной медицине есть огромное количество средств для диагностики и лечения онкологических заболеваний, но также доказано и то, что некоторые продукты способны снижать риск его развития.

Малышева рекомендует включить в рацион персики, так как в этих фруктах содержится кверцитин, обладающий противоопухолевым эффектом. Также полезно есть капусту, так как она обладает большим количеством сульфорафана, способного подавлять рост злокачественных клеток. Кроме того, для профилактики рака груди полезно употреблять помидоры, так как они содержат ликопин.

Ранее немецкий врач-онколог назвала продукты, которые нужно исключить из своего рациона.