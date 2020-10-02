Россиянам объяснили, как оформить больничный лист по новым правилам

С 14 декабря 2020 года в России изменятся правила выдачи и оформления больничных листов, заявил Минздрав.

Россиянам, у которых диагностирован коронавирус или есть подозрения на него, выдадут больничный лист на весь период самоизоляции. В случае вспышки COVID-19 в школах и детских садах родители детей до 7 лет смогут оформить больничный на период карантина.

Без визита в поликлинику можно оформить электронный лист нетрудоспособности, он будет предоставлен в виде компьютерного файла.

Для оформления больничного необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Его можно получить сначала на бумажном носителе, а потом продлить в электронном виде.

Для того чтобы пациент мог воспользоваться данной услугой, его данные должны быть внесены в базу медицинского учреждения.

Гражданам, которые работают в нескольких организациях, выдадут несколько больничных или один электронный, номер которого нужно сообщить по каждому месту работы, сообщает "Парламентская газета".