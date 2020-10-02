В Китае создали биоразлагаемые электронные сосуды

Китайские учёные совместно с коллегами из Швейцарии разработали искусственные кровеносные сосуды. Их можно настраивать под организм конкретного человека.

Электронные сосуды сделаны на основе металлополимерной проводящей мембраны, представляющей собой биоразлагаемый материал, который способен заменить настоящие сосуды, сообщает издание "Интересные новости".

"Сперва мы создаем обычные искусственные кровеносные сосуды, а затем наделяем их электронными функциями, которые могут повышать результативность таких методов лечения, как генная терапия и электростимуляция", — рассказал Синюй Цзян из Национального центра нанонауки и технологий КНР, автор разработки.

Новые искусственные сосуды обладают внушительным потенциалом

Ранее в медицине отсутствовали импланты кровеносных сосудов малого диаметра, которые можно использовать в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные смогли решить эту проблему.

"Электрическая стимуляция таких сосудов увеличивает пролиферацию и способствует передвижению эндотелиальных клеток в процессе заживления повреждений", — пояснили специалисты.

Разработку уже протестировали на животных. В процессе наблюдения за кроликами с замененной сонной артерией выяснилось, что новые искусственные сосуды обладают внушительным потенциалом.