Эксперты перечислили витамины для укрепления зрения

В современном мире зрение человека подвержено большим нагрузкам — компьютеры, смартфоны, яркое освещение — все эти факторы плохо отражаются на здоровье органов зрения

Врачи перечислили витамины, которые помогут сохранить зрение.

Основным является витамин А. Нехватка этого витамина вызывает куриную слепоту, чувствительность к яркому свету, слезоточивость и снижение иммунитета глазных органов. Источником витамина A являются: морковь, батат, болгарский перец, абрикосы, черника и зелень.

Витамин Е вырабатывает бета-каротин. Он важен для иммунитета глаз. Больше всего этого витамина содержат: орехи, подсолнечное масло, семечки и злаковые.

Витамин С предотвращает переутомление глаз. Если в организме не хватает этого витамина, то может атрофироваться сетчатка. Для того, чтоб компенсировать его нехватку следует включить в рацион лимон, яблоко, апельсин, облепиху, болгарский перец, петрушку, шиповник и квашеную капусту.

Витамин В помогает поддерживать связь глаз с мозгом. Источником витамина B являются: миндаль, мясо, печень, рыба, кисломолочные продукты, сыр и цельнозерновой хлеб.