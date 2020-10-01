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Эксперты перечислили витамины для укрепления зрения

В современном мире зрение человека подвержено большим нагрузкам — компьютеры, смартфоны, яркое освещение — все эти факторы плохо отражаются на здоровье органов зрения

Эксперты перечислили витамины для укрепления зрения

Врачи перечислили витамины, которые помогут сохранить зрение.

Основным является витамин А. Нехватка этого витамина вызывает куриную слепоту, чувствительность к яркому свету, слезоточивость и снижение иммунитета глазных органов. Источником витамина A являются: морковь, батат, болгарский перец, абрикосы, черника и зелень.

Витамин Е вырабатывает бета-каротин. Он важен для иммунитета глаз. Больше всего этого витамина содержат: орехи, подсолнечное масло, семечки и злаковые.

Витамин С предотвращает переутомление глаз. Если в организме не хватает этого витамина, то может атрофироваться сетчатка. Для того, чтоб компенсировать его нехватку следует включить в рацион лимон, яблоко, апельсин, облепиху, болгарский перец, петрушку, шиповник и квашеную капусту.

Витамин В помогает поддерживать связь глаз с мозгом. Источником витамина B являются: миндаль, мясо, печень, рыба, кисломолочные продукты, сыр и цельнозерновой хлеб.

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