Елена Соломатина предупредила об опасности минеральной воды

Диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде, который может нанести целебная минеральная вода. Главная опасность заключается в её чрезмерном количестве.

Дело в том, что минеральная вода содержит большое количество солей, которые откладываются в организме и негативно отражаются на здоровье желудка и сосудов.

"Если здоровый человек выпьет лечебную воду, ничего страшного с ним сразу не случится. Другое дело — регулярно употреблять лечебную воду. Там идёт насыщение солей определённой концентрации, определённых солей. Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть. Ежедневно такую воду здоровому человеку пить не нужно. Больному человеку в любом случае не нужно", — сообщила специалист в интервью "Говорит Москва".

Прежде чем пить лечебную минеральную воду, следует проконсультироваться с врачом. Для ежедневного употребления лучше всего подходить обычная вода.