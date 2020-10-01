Специалисты из Университета Буффало заявили, что кроссовки с загнутыми вверх носками повышают риск травм. О том, так ли это на самом деле, в интервью "Правде.Ру" рассказал военный хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

"Носки, загнутые вверх, — это не более, чем маркетинговый ход. Эту особенность, конечно, пытаются объяснить некими удобствами.

Можно ли носить кроссовки постоянно?

Это зависит от того, из чего они сделаны. Если кроссовки изготовлены из плохо дышащего материала, то, конечно, носить их постоянно не стоит. Если внутри них имеется выстилка ортопедического плана по типу ортопедических стелек, где есть элементы, поддерживающие поперечные и продольные своды стопы, то, конечно, такие кроссовки здоровью не повредят.

У многих людей имеется плоскостопие той или иной степени выраженности. У любой женщины, у которой были хотя бы одни роды, начиная со второго-третьего триместра беременности развивается плоскостопие, которое потом никуда не исчезает.

Плоскостопие — это всегда утрата амортизационной функции стопы. Следовательно, ударная нагрузка на коленные и тазобедренные суставы, на межпозвонковые диски и на все внутренние органы резко увеличивается. Чем больше выражено плоскостопие, тем эта ударная нагрузка выше, что приводит к очень плачевным последствиям", — пояснил эксперт "Правде.Ру".