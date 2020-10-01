В Финляндии нашли способ остановить выпадение волос

Учёные из Финляндии выяснили, что на рост или выпадение волос влияют стволовые клетки. Если их сохранить, то можно продлить жизнь волосяных фолликулов.

Данный процесс происходит благодаря метаболизму, который является ответом на недостаточное количество кислорода в тканях.

Истощение стволовых клеток связано с отсутствием метаболической гибкости. Когда заканчивается цикл регенерации, во время которого и начинает расти волос, стволовые клетки просто перемещались, а затем переходили в состояние покоя.

Это наблюдалось только при низкой доступности кислорода и при участии молекулярной частицы Rictor. Поэтому, если это перемещение получится остановить, то метаболизм стволовых клеток будет нарушен, следовательно волосы перестанут выпадать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос.