Семена рапса могут стать новым источником белка

Диетологи из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге провели исследование, которое показало, что рапс способен заменить сою и стать лучшим источником белка растительного происхождения.

"Потребление белка из семян рапса оказывает такое же положительное влияние на метаболизм человека, как и потребление соевого", — пояснили учёные.

К участию в исследовании учёные привлекли 20 человек. Специалисты проверили, как белки рапса и сои влияют на процесс метаболизма.

Участники эксперимента рассказали о своём питании за последние несколько дней.

После этого они в течение трёх дней ели специально приготовленную еду: лапшу с томатным соусом, которая была либо без белка, либо с соевым или рапсовым. После еды участники сдали анализ крови.

Преимущество рапса в том, что метаболизм глюкозы проходил лучше, а чувство сытости было сильнее. Ещё один плюс заключается в том, что данный белок можно получить из побочных продуктов производства рапсового масла, прокомментировали результаты исследования диетологи.