Обнаружено натуральное средство от COVID-19

Китайские учёные совместно с американскими коллегами пришли к выводу, что натуральный фермент каталаза может эффективно справляться с симптомами COVID-19. Также данное вещество может подавлять репликацию генома SARS-CoV-2. Результаты научной работы специалисты опубликовали в издании Advanced Materials.

Обнаруженные фермент обладает противовоспалительным действием. Кроме того, что он может регулировать выработку цитокинов, представляющих собой сигнальные белковые молекулы, которые синтезируются с помощью лейкоцитов. Цитокины участвуют в иммунном ответе и при избыточных количествах вызывают системное воспаление организма, что может привести к смертельному исходу.

Каталаза также способна защитить клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность альвеол в лёгких человека. Фермент не даёт патогену размножаться и не вызывает токсического влияния на организм.

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