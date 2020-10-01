Главная ошибка людей, инфицированных коронавирусом — нежелание обращаться к врачу и попытки заниматься самолечением.
Об этом заявил Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи в интервью НСН.
"Никогда не надо заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", — сказал вирусолог.
По его словам, при появлении любых — даже неявных — симптомов нужно оставаться дома и вызвать врача.
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Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.