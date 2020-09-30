Названа главная опасность коронавируса для пожилых людей

Известно, что от коронавируса чаще всего страдают люди пожилого возраста.

Специалисты провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, почему COVID-19 так опасен именно для данной категории населения, сообщает ToDay News Ufa.

Для пожилых людей представляет опасность ухудшение функции Т-киллеров. Это связано с возрастом.

Т-киллеры представляют собой иммунные клетки, которые уничтожают клетки, заражённые вирусом. Т-киллеры вводят туда токсины, убивающие инфекцию.

У людей пожилого возраста эти клетки менее токсичны, поэтому вирус беспрепятственно распространяется по всему организму. По этой причине чем старше человек, тем тяжелее он переносит заболевание.

Но есть возможность искусственно активизировать Т-клетки. Учёные провели эксперимент на грызунах, который показал хорошие результаты, но не во всех случаях это приводит к ожидаемому эффекту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что число жертв COVID-19 в мире перевалило за миллион.