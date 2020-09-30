57% российских медиков считают, что медучреждения не готовы ко второй волне COVID-19. Такие данные приводят аналитики компаний RNC Pharma и "Доктор на работе". Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Семёнович Тумусов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал ситуацию.

"На самом деле сегодня российские медучреждения значительно лучше готовы к приёму коронавирусных пациентов.

Когда началась эпидемия, у нас даже масок не было. Сегодня врачи и больницы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также сейчас у нас есть лекарства для лечения COVID-19. Кроме того, проводится вакцинация населения.

Техническая и технологическая готовность, несомненно, в несколько раз выше, чем была в самом начале эпидемии.

Но всё зависит от каждого из нас. В первую очередь следует соблюдать элементарные нормы обеспечения безопасности — носить защитные маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать посещения мест массового скопления людей.

Если этого делать, то, конечно, болезнь может распространяться быстрыми темпами. Тогда никакое медицинское учреждение по количеству койко-мест просто не выдержит.

Но сегодня система здравоохранения готова оказывать помощь людям. Но ещё раз повторяю, все зависит каждого из нас. В последнее время мы немного расслабились, ходим без масок, не соблюдаем социальную дистанцию и так далее. Это очень опасно для каждого из нас и в целом для страны", — пояснил эксперт "Правде.Ру".