Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Скончался эмир Кувейта
Желая завладеть телефоном, москвич напал с ножом на женщину
На Кубани начали строить водопровод для городов-курортов
Евгений Абизов оценил идею вырастить авокадо на Марсе
Нарышкин: в Белоруссии готовится "резонансная провокация"
Жених Конкиной оценил версию о гибели девушки
Госдума отклонила проект о возврате к компенсации советских вкладов
Жириновский нашёл решение кризиса в Карабахе
Фактор коронавируса: как COVID-19 повлияет на "манёвры" властей

Все регионы России получили первые партии вакцины от коронавируса

Все регионы России получили первые тестовые партии вакцины от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Первые партии вакцины мы направили в регионы, они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки, поскольку новая логистическая цепочка — препарат хранится при низких минусовых температурах для того, чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения. Эти действия уже совершены", — заявил чиновник на совещании правительства.

Последние материалы
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
Белоруссия готовит санкции против стран Балтии
Скончался эмир Кувейта
Желая завладеть телефоном, москвич напал с ножом на женщину
На Кубани начали строить водопровод для городов-курортов
Евгений Абизов оценил идею вырастить авокадо на Марсе
Нарышкин: в Белоруссии готовится "резонансная провокация"
Жених Конкиной оценил версию о гибели девушки
Госдума отклонила проект о возврате к компенсации советских вкладов
Жириновский нашёл решение кризиса в Карабахе
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Интересные Новости
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева назвала гонорар за съёмки в шоу "Секрет на миллион"
Бывший СССР
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Василий Амирджанов "Глубинное государство" объявило мистическую войну Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров
Комментарии
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Макрон не смог выговорить фамилию Тихановской
Возможна ли революция в России после Казахстана
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ
Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?
Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Песков: у Путина сегодня напряжённый рабочий день
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников