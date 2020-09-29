Все регионы России получили первые тестовые партии вакцины от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Первые партии вакцины мы направили в регионы, они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки, поскольку новая логистическая цепочка — препарат хранится при низких минусовых температурах для того, чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения. Эти действия уже совершены", — заявил чиновник на совещании правительства.