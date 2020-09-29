Президент России Владимир Путин признал, что россиянам надоели ограничительные меры, социальная дистанция и медицинские маски, однако коронавирус тихий и опасный противник.

"Конечно, маски, социальная дистанции, тому подобное, тем более, изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, — это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что… весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником", — отметил глава государства.