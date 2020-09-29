Черника поможет справиться с воспалительными процессами

В состав черники входят фенольные соединения, благодаря чему употребление этой ягоды позволит эффективно противостоять воспалительным процессам в кишечнике, сообщили японские специалисты.

Эксперты заявили, что черника быстро усваивается организмом, поэтому её можно активно применять для борьбы с воспалениями.

Учёные провели эксперт на грызунах. Они давали мышам содержащееся в чернике вещество под названием птеростильбен. Благодаря ему организм распознаёт опасные и чужеродные соединения. Кроме того, птеростильбен эффективно подавляет воспалительные процессы в организме.

Специалисты выяснили, что для снижения кровяного давления помогают не только лекарства, но и определенные продукты. Так, ученые советуют гипертоникам включить в свой рацион чернику, грецкие орехи и семена подсолнечника.

Ранее невролог перечислил продукты, помогающие облегчить боль.