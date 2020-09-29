Американские специалисты из Вашингтонского университета создали препарат против коронавируса. Сообщается, что в состав лекарства входят семь антител, полученных от пациентов, вылечившихся от COVID-19.
Препарат способен распознавать и блокировать механизм коронавируса, мешая ему проникать в клетки человека.
Учёные опубликовали своё исследование в издании Science.
Специалисты провели опыт, который показал, что малая дозировка антител S2E12 и S2M11 способна защитить лабораторных животных от коронавирусной инфекции и предотвратить репликацию вируса в лёгких.
Учёные определили, как антитела работают на молекулярном уровне. Оказалось, что одна из молекул не только предотвращала взаимодействие находившихся на поверхности вируса белков с рецепторами клеток заражённого организма, но и блокировала механизм заражения в неактивном состоянии, не давая вирусу слиться с мембраной клетки.
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