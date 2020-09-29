В США разработали эффективный препарат против COVID-19

Американские специалисты из Вашингтонского университета создали препарат против коронавируса. Сообщается, что в состав лекарства входят семь антител, полученных от пациентов, вылечившихся от COVID-19.

Препарат способен распознавать и блокировать механизм коронавируса, мешая ему проникать в клетки человека.

Учёные опубликовали своё исследование в издании Science.

Специалисты провели опыт, который показал, что малая дозировка антител S2E12 и S2M11 способна защитить лабораторных животных от коронавирусной инфекции и предотвратить репликацию вируса в лёгких.

Учёные определили, как антитела работают на молекулярном уровне. Оказалось, что одна из молекул не только предотвращала взаимодействие находившихся на поверхности вируса белков с рецепторами клеток заражённого организма, но и блокировала механизм заражения в неактивном состоянии, не давая вирусу слиться с мембраной клетки.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.