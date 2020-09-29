Названы болезни мозга, которые вызывает бессонница

Учёные Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания провели исследование, в результате которого они пришли к выводу, что бессонница и короткий сон (продолжительностью менее 6 часов) могут спровоцировать развитие когнитивных нарушений и даже стать причиной слабоумия.

В ходе исследования специалисты проводили наблюдения за людьми, страдающими бессонницей и тем, кто мало спит ночью. Оказалось, что у этой категории людей риск развития когнитивных нарушений у них выше в два раза выше по сравнению с теми, у кого нет никаких проблем со сном.

"Взрослое население в 10% случаев жалуется на стойкое нарушение сна, невозможность заснуть, либо на частые пробуждения в течение ночи, что делает сон поверхностным, не дающим возможности отдохнуть мозгу", — пояснил доктор медицины, научный сотрудник Центра исследования и лечения сна Университета штата Пенсильвания Хулио Фернандес-Мендоса.

Плохой сон приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и других нарушений психики.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что люди среднего и старшего возраста, страдающие расстройством сна, подвержены в большей степени развитию преждевременной деменции", — заключил эксперт.

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