Татуировки нарушают терморегуляцию кожи - учёные

Американские специалисты из Южного методистского университета заявили, что татуировки негативно влияют на потовые железы и нарушают терморегуляцию кожи.

Они провели исследование, в процессе которого изучили состояние кожи и потовых желез у людей, согласившихся принять участие в эксперименте, с татуировками площадью от 5,6 кв. сантиметра на предплечье или плече. Добровольцам в течение получаса нужно было находиться в специальном костюме с трубками, через которые поступала горячая вода, чтобы вызвать у них активный процесс потоотделения.

Затем учёные сравнили температуру участков кожи с татуировками и без.

В результате выяснилось, что эккриновые железы одновременно реагировали на горячую воду и выделяли пот одновременно. На участках кожи с татуировками процесс потоотделения был значительно слабее. Учёные пришли к выводу, что нарушение работы эккриновых желез плохо отражается на терморегуляции, но их сотни на одном кв. сантиметре, поэтому людям с татуировками небольших размеров можно не беспокоиться о своём здоровье. Но чем больше размер татуировки, тем больше будут нарушены потоотделение и терморегуляция.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что старые татуировки могут вредить здоровью.