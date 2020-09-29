Минздрав Москвы: побочных эффектов от Спутник V не выявлено

Испытания российской коронавирусной вакцины Спутник V проходят успешно и дают надежду на возвращение к нормальной жизни.

Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Москвы.

"Более 5 тысяч добровольцев получили препарат, и никаких серьезных побочных эффектов не было. В настоящее время испытания находятся на третьей, заключительной стадии", — написано в опубликованном документе.

По словам Александра Гинцбурга, руководителя Московского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который создал эту формулу, "случаев значительных нежелательных и побочных реакций, отличных от ожидаемых, зафиксировано не было."

Учёный пояснил, что "ожидаемыми побочными эффектами" являются кратковременное повышение температуры, а также незначительная боль в месте инъекции.

Напомним, на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 60 тысяч жителей столицы добровольно согласились принять участие в программе, что на 50 % больше, чем было необходимо.

В рамках испытания добровольцам предлагается загрузить мобильное приложение, с помощью которого они могут сообщать о симптомах и получать быстрый доступ к медицинской помощи.