Испытания российской коронавирусной вакцины Спутник V проходят успешно и дают надежду на возвращение к нормальной жизни.
Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Москвы.
"Более 5 тысяч добровольцев получили препарат, и никаких серьезных побочных эффектов не было. В настоящее время испытания находятся на третьей, заключительной стадии", — написано в опубликованном документе.
По словам Александра Гинцбурга, руководителя Московского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который создал эту формулу, "случаев значительных нежелательных и побочных реакций, отличных от ожидаемых, зафиксировано не было."
Учёный пояснил, что "ожидаемыми побочными эффектами" являются кратковременное повышение температуры, а также незначительная боль в месте инъекции.
Напомним, на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 60 тысяч жителей столицы добровольно согласились принять участие в программе, что на 50 % больше, чем было необходимо.
В рамках испытания добровольцам предлагается загрузить мобильное приложение, с помощью которого они могут сообщать о симптомах и получать быстрый доступ к медицинской помощи.
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