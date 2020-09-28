Тяжёлое одеяло поможет улучшить качество сна

Бессонница — одна из основных причин развития депрессии. Кроме того, бессонница приводит к проблемам с памятью и сердечным заболеваниям.

Учёные из Швеции разработали метод, который поможет вылечить бессонницу. В эксперименте приняли участие более 100 взрослых человек с психическими расстройствами, которые развились на фоне бессонницы.

На первом этапе исследования некоторые люди во время сна укрывались обычным одеялом, а другие утяжеленным (весом от 6 до 8 кг). Днём обе группы людей занимались одними и теми же делами. Их активность измеряли с помощью специальных приборов.

Спустя месяц после начала проведения эксперимента 60% людей сообщили, что избавились от бессонницы. Они стали лучше спать под… тяжёлым одеялом.

Наблюдения за пациентами продолжались в течение года. В результате оказалось, что у 92% нормализовался сон.

Учёные сделали вывод, что важную роль в развитии эмоций играют прикосновения. Тяжёлое одеяло является приятным прикосновением, которое сдерживало человека в состоянии для сна, провоцируя его подсознание на крепкий сон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно, как справиться с бессонницей без таблеток.