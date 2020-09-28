Австралийские учёные провели исследование, которое показало, что у людей, страдающих ожирением, могут быть нарушения в работе головного мозга и когнитивные расстройства. Вывод специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал врач-диетолог и психотерапевт Сергей Обложко.

"С одной стороны, нужно быть очень осторожными с интерпретациями данных, полученных в подобных экспериментах, потому что корреляция — это ещё не значит, что существует причинно-следственная связь. Есть очень много исследований, которые выявляют связь одного явления с другим, например, избыточного веса и каких-то когнитивных нарушений. Но говорить о том, что именно избыточный вес является причиной когнитивных нарушений, не всегда возможно. Это как у всех людей, которые страдали от рака лёгких, в кармане была зажигалка. Зажигалка "приводит" к раку лёгких. Но на самом деле нет — курение приводит к раку лёгких.

С другой стороны, действительно, избыточный вес и ожирение связаны с очень большим количеством осложнений, которые мы наблюдаем у людей в дальнейшем. В первую очередь это сахарный диабет, онкологические заболевания, проблемы с суставами и сердечно-сосудистые заболевания.

Учитывая тот факт, что ожирение является доказанной причиной перечисленных групп заболеваний, вполне можно предполагать, что в связи с нарушением толерантности к глюкозе могут возникнуть проблемы с микроциркуляцией, соответственно, мелкие сосуды, будучи повреждёнными, могут вызывать когнитивные расстройства. Такая взаимосвязь вполне возможна", — пояснил эксперт "Правде.Ру".