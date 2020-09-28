Врачи перечислили полезные свойства активированного угля

Активированный уголь советуют принимать при появлении первых симптомов отравлений. Однако он обладает ещё рядом полезных свойств.

Чем полезен активированный уголь?

Употребление активированного угля помогает нормализовать кислотно-щелочной баланс в ротовой полости. Это позволит избавиться от неприятного запаха. Для чистки зубов активированный уголь нужно смешать с зубной пастой — 4 таблетки на столовую ложку зубной пасты.

Учёные из США доказали, что употребление 8 граммов угля в течение нескольких месяцев снижает уровень "плохого" холестерина в крови. При этом "хороший" холестерин остаётся на прежнем уровне.

Активированный уголь способен поглощать продукты, которые способны привести к вздутию живота. Врачи советуют принимать 500 мг угля примерно за час до еды.

Способность активированного угля смягчать похмелье пока не доказана, однако есть мнение, приём нескольких таблеток перед употреблением алкоголя поможет снизить его негативное влияние.

Есть рецепты масок для лица, основанные на активированном угле — такие средства помогут предотвратить появление ранние морщины и очистить кожу.