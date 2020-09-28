Дерматолог рассказала об опасности дождевиков и резиновых сапог

Врач-дерматолог Лариса Алексеева в интервью радио Sputnik рассказала о том, что дождевики и резиновые сапоги могут представлять опасность для здоровья.

Известно, что многие люди осенью, чтобы защититься от влаги, постоянно носят дождевики и резиновые сапоги. Специалист утверждает, что этого делать нельзя, так как в одежде для защиты от дождя можно запросто "свариться".

"Ношение резиновой обуви и дождевиков в мегаполисе не является целесообразным. В городе есть, где укрыться от дождя, есть транспорт, и, в конце концов, ничего не мешает вам пользоваться зонтиками, которых достаточно в большинстве случаев. Дождевик — это всё-таки крайняя мера, которая хороша на даче или в лесу, куда вы отправились за грибами, но попали под дождь. Такая одежда опасна, так как она нарушает естественную терморегуляцию организма. У вас может подняться кровяное давление, могут развиваться кожные заболевания, так как ткань не пропускает воздух, и так далее — например, если вы окажетесь на сквозняке, то легко простудитесь", — отметила врач.

Алексеева также добавила, что постоянно ходить в резиновых сапогах тоже нельзя, так как в них сильно потеют ноги, что может вызвать развитие грибковых заболеваний.