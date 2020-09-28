Ольга Малиновская: "Суставы не могут болеть из-за погоды"

Многие люди, особенного пожилого возраста, связывают боли в суставах с наступлением сырой осенней погодой. Однако медиками эта взаимосвязь не доказана.

"Пытаясь разобраться в этом вопросе, авторы публикации, вышедшей в 2017 году, проанализировали данные об 11 миллионах пациентов, которые обращались к врачам с жалобами на суставные боли, а также о погоде в дни обращений. Лишь в 18% случаев погода в день обращения была плохой и дождливой, получается, что гораздо чаще пациенты с обострением приходили в солнечные дни", — пояснила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.

Учёные не выявили какие-либо погодные факторы, которые оказывают влияние на возникновения болей в костях и суставах. Причинами, которые могут спровоцировать их появление, могут быть: возрастные изменения, травмы и другие нарушения в организме.

"Многие пациенты не стремятся выявить причину тревожащей их боли, а вместо этого просто принимают обезболивающие препараты, — говорит Ольга Малиновская. — Так делать не следует: лечение должен назначать врач, изучивший анамнез пациента и результаты сданных анализов. В зависимости от поставленного диагноза лечение может включать не только медикаментозную терапию, но физиотерапию или, например, специальную диету. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое лечение".

В случае частых болей в суставах, припухлости в области сустава и ощущения скованности, следует обратиться к терапевту или ревматологу.