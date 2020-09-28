Австралийские нейробиологи заявили, что COVID-19 повышает развитие болезни Паркинсона. О том, так ли это на самом деле в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор медицинских наук, невролог Ян Власов.

"С одной стороны, действительно при COVID-19 могут быть неврологические нарушения. Это связано с потерей обоняния и вкусовых ощущений. Но говорить о возможности развития синдрома Паркинсона пока не представляется возможным, этот вопрос ещё не был исследован.

С другой стороны, нужно понимать, что симптом Паркинсона может быть не только у пожилых, но у молодых людей.

Но для того, чтобы этот синдром развился, нужно, чтобы прошёл как минимум год после заболевания, либо это некое острое состояние, связанное с аминотоксическим синдромом. Пока таких обращений у нас не было.

Как австралийские исследователи могли в течение проводить наблюдения за людьми, проболевшими этим заболеванием, и получить клиническую симптоматику, — непонятно.

Если результаты их исследования опубликованы в научно-лицензированном издании, то, наверное, есть смысл изучить этот опыт, если же нет, то не стоит доверять данным выводам", — пояснил эксперт "Правде.Ру".