За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России достигло отметки в 1159573 человек. Суточный прирост составил 8135 человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 135 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2200 (27,0%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.