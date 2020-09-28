За сутки в России выявлено 8135 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России достигло отметки в 1159573 человек. Суточный прирост составил 8135 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.