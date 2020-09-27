Российские учёные предлагают лечить коронавирус как отравление ядом

Российские учёные утверждают, что коронавирусную инфекцию можно лечить как отравление ядами, которые вызывают повышение уровня железа в крови человека.

К такому выводу пришли исследователи из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе благодаря работам китайских коллег. По их словам, вирус вытесняет из клеток гемоглобина атом железа и он попадает в кровь. Это приводит к повреждению сосудов и образованию тромбов.

Похожий эффект наблюдается при отравлении гемолитическими ядами.