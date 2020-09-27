В России могут снова ввести жёсткие ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом нового типа.

Об этом "Ура.ру" рассказал ведущий научный сотрудник ИКЭМ, экс-глава лаборатории особо опасных инфекций "Вектор" Александр Чепурнов.

"Летний спад заболеваемости COVID-19 произошел благодаря биологическим свойствам вирусов. С мая по август вирусы плохо развиваются из-за воздействия солнца. Было видно, что коронавирусу плохо. Это и привело к летнему падению заболеваемости. Теперь всё снова будет нарастать", — пояснил эксперт.

"Темпы заболеваемости в октябре будут нарастать, я уверен. Все будет усугубляться, примерно также, как это было в марте и апреле. Как остроумно заметил один биолог, переболеть стоило летом, когда ситуация была мягче", — добавил Чепурнов.