Обезжиренные продукты в большинстве случаев наносят вред организму. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.
По её словам, продукты с пометкой "для похудения" только обостряют уже имеющиеся заболевания.
"Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы", — пояснила специалист.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.