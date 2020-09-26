Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты в большинстве случаев наносят вред организму. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

По её словам, продукты с пометкой "для похудения" только обостряют уже имеющиеся заболевания.