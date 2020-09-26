В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, поскольку россияне перестали соблюдать меры профилактики.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня — вернуться к не страху, не испугу, а именно настороженности по отношению к новой инфекции", — пояснила чиновница.