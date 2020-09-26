Онколог рассказал, как диагностировать рак при помощи ногтей

Большинство онкологических заболеваний в разной степени могут проявляться на подногтевой коже.

Об этом рассказал хирург-онколог Михаил Мяснянкин. По его словам, злокачественные образования выделяются полосками разного цвета в области ногтевого ложа. Они могут быть коричневыми и даже чёрными.

Также онколог советует обращать внимание на общее состояние ногтей: ломкость и возможные трещины. Если длительное лечение дефектов ногтей не приводит к результату — это весомая причина для обращения к онкологу.