Большинство онкологических заболеваний в разной степени могут проявляться на подногтевой коже.
Об этом рассказал хирург-онколог Михаил Мяснянкин. По его словам, злокачественные образования выделяются полосками разного цвета в области ногтевого ложа. Они могут быть коричневыми и даже чёрными.
Также онколог советует обращать внимание на общее состояние ногтей: ломкость и возможные трещины. Если длительное лечение дефектов ногтей не приводит к результату — это весомая причина для обращения к онкологу.
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